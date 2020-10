Romania a pierdut neverosimil pe terenul Norvegiei, iar explicațiile pentru jocul modest nu a reușit sa le ofere nici olteanul Alexandru Mitrița. Acesta nu iși explica ce s-a intamplat cu echipa și „suna adunarea” inainte de meciul cu Austria, de miercuri. „Ne așteptam dupa meciul cu Islanda sa intram cu alta mentalitate in teren. Am discutat la antrenament tot ce trebuia facut in acest meci. Din pacate, am pierdut foarte multe mingi, nu imi pot da seama ce s-a intamplat cu noi. In meciul de anul trecut, cu Norvegia, am avut mai mult controlul, dar in aceasta seara nici nu am legat prea multe…