Stiri pe aceeasi tema

- Besiktas este campioana Turciei pentru a 16-a oara! Victoria cu Goztepe, scor 2-1, le-a fost suficienta „vulturilor negri” pentru a ridica trofeul! Inainte de ultima etapa, 3 echipe aveau șanse la titlu. Besiktas a inceput etapa ca lider, cu 81 de puncte, la fel ca Galatasaray, doar ca „vulturii negri”…

- Fotbalistii Bogdan Stancu (Genclerbirligi) si Alexandru Maxim (Gaziantep FK) au inscris in partidele disputate, marti, in etapa 41, penultima a campionatului Turciei, potrivit news.ro. La meciul Genclerbirligi – Goztepe, scor 5-3, Stancu a marcat doua goluri, in minutele 56 si 82. Celelalte…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat golul echipei Gaziantep FK, invinsa de Fenerbahce cu scorul de 3-1, luni seara, la Istanbul, intr-un meci din etapa a 34-a a campionatului de fotbal al Turciei. Mert Hakan Yandas (56) a deschis scorul pentru Fener, Maxim a restabilit egalitatea…

- Partida dintre Gaziantep și Istanbul Basaksehir, scor 2-0, s-a disputat in cadrul etapei a 31-a a campionatului din Turcia. Alexandru Maxim a inscris mai intai din penalty in minutul 30, dubland avantajul formatiei sale in minutul 52. Pentru a citi toata știrea și a vedea cele doua goluri, accesați…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a reusit ambele goluri ale lui Gaziantep in victoria de joi, 2-0 acasa cu Istanbul Basaksehir, detinatoarea titlului, in etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Turciei potrivit Agerpres. Maxim a punctat in minutele 32, din penalty, si 52, din pasa belgianului Kevin…

- Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a caștigat cu Zorya, scor 2-0. Și Panathinaikos, echipa lui Ladislau Boloni, a fost victorioasa, scor 2-1 cu PAOK. In Turcia, Alexandru Maxim a pasat decisiv pentru Gaziantep. 14 martie a fost o zi de grație pentru o buna parte dintre fotbaliștii și antrenorii…

- Alexandru Maxim (30 de ani), mijlocașul care traverseaza un sezon solid la Gaziantep, se afla in vizorul lui Beșiktaș și Galatasaray. Informația a fost oferita chiar de catre Marius Șumudica, antrenorul care l-a reinventat pe Maxim la Gaziantep. Tehnicianul roman, liber de contract dupa desparțirea…

- Alexandru Maxim, 30 de ani, afirmAƒ cAƒ a€žprestaE›iile mele nu au scAƒzut, nu fac mai puE›ine lucruri pe terena€ E™i anunE›Aƒ: a€žPutem cA¢E™tiga cu BeE™iktaE™a€. Partida se joacAƒ astAƒzi, de la ora 18:00. AŽnaintea meciul de azi al lui Gaziantep, la Istanbul, cu BeE™iktaE™, Alex Maxim a vorbit…