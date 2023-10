Stiri pe aceeasi tema

- TikTok publica al doilea raport al platformei sub Codul UE de Bune Practici privind Dezinformarea, care include peste 2.600 de data points din cadrul a 30 de țari membre UE și SEE (Spațiul Economic European) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2023. Acesta are la baza primul raport de referința de…

- Incet, incet, ziua de maine e inlocuita de ziua de ieri Și-n timp ce ziua de ieri se face amintire Ziua de maine devine tot mai scurta Ca un pom caruia-i cad toamna frunzele, Cele cu care, ridicandu-se pe varfuri, atingea cerul Ploaie nesfarșita pe casa cu amintiri Și vantul care a luat acoperișul vechi…

- Locul 1 pe YouTube Trending timp de 8 zile consecutiv, peste 4 milioane de vizualizari și peste 60 000 de videos pe TikTok transforma cel mai recent single Nicole Cherry ”Aș vrea sa ma las de tine” intr-un hit incontestabil. Piesa compusa de Irina Rimes și produsa de Alex Cotoi s-a auzit pentru prima…

- ,,Totul meu”, piesa care sensibilizeaza chiar și cele mai reci suflete, care a acaparat platforma TikTok, cu aproape 300K de videoclipuri create de utilizatori, intr-un timp record, și care a atras atenția multor artiști, vine insoțita de un nou videoclip. Protagoniștii, ADI și Holy Molly, spun povestea…

- Cand inima iți bate mult prea tare, știi ca iubirea ta e deja extraterestra și ca meriți ce e mai bun de la persoana iubita. In piesa pe care voi, fanii YUKAI de pe TikTok, v-ați dorit sa o vedeți lansata, ,,Extraterestru”, veți fi conduși intr-o calatorie intergalactica a muzicii și a unei iubiri echilibrate,...…

- Prințul Harry și Meghan Markle continua colaborarea cu platforma de streaming Netflix și vor realiza o comedie romantica, adaptare dupa romanul de succes intitulat „Meet Me at the Lake”, anunța adpm.ro. Prințul Harry și Meghan Markle sunt pregatiți sa iși faca un nume in industria cinematografiei internaționale.…

- Astazi, 3 august 2023, se implinesc zece ani de la moartea celui ce a fost Stefan Aftenie, antrenor emerit de kaiac canoe, rapus de o boala nemiloasa, la varsta de 65 de ani. Stefan Aftenie a activat peste 30 de ani la CS Farul Constanta, avand o activitate prodigioasa, in care a format si indrumat…

- Ești gata sa te lași purtat de ritmul incendiar al verii? Atunci pregatește-te pentru noul hit care va face valuri in pe ringul de dans: “Chemical,” o colaborare inedita dintre celebrul DJ și producator de muzica, Sasha Lopez, și talentata cantareața și compozitoare, Brianna. “Chemical” este melodia…