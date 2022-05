Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Cristi Crețu a fost arestat marți dupa-amiaza de un magistrat de drepturi și libertați de la Tribunalul Cluj. Acuzațiile care i se aduc și pentru care a fost emis mandatul de arestare valabil pentru 30 de zile sunt de luare de mita și trafic de ...

- Dani Mocanu atrage atenția și de data aceasta, la fel cum o face tot timpul. Acesta s-a ales cu dosar penal dupa ce un fotbalist cunoscut l-a acuzat ca a fost desfigurat de catre manelist. Ce reacție a avut Dani Mocanu la acuzațiile aduse de Alex Podea.

- A izbucnit un nou scandal in Poliția Romana! Sunt lansate acuzații extrem de grave la adresa unuia dintre șefii Poliției Romane, fiind depusa o sesizare la șeful IGPR, chestorul Benone Matei.„(...) sunt tratați ca slugi pe tarlaua moșierului-vechil... Citește AICI ce MARE SCANDAL a izbucnit in interiorul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, joi noaptea, despre acuzatiile privind asa-zise pregatiri pentru atacuri biologice sau chimice. De asemenea, liderul ucrainean a anuntat ca au fost evacuate circa 100.000 de persoane prin coridoarele umanitare.

- CRBL participa la Survivor Romania 2022. Concurentul din tabara Faimoșilor a creat controverse atat in interiorul echipei sale, cat și in cea a Razboinicilor. S-a impus de la inceput ca lider, motiv pentru care a avut mai multe dispute cu colegii. Ceea ce puțini știu despre el este ca artistul a mai…

- Gica Hagi a izbucnit dupa meciul de ieri. Antrenorul-patron al celor de la Farul Constanța a asistat, luni, la infrangerea pe teren propriu a echipei sale in fața unei rivale la calificarea in play-off-ul Ligii 1. Constanțenii au fost invinși cu 1-0 prin golul marcat de Latovlevici in minutul 89. Gica…

- Ministerul de interne rus l-a dat in urmarire pe Oleg Navalnii potrivit unor documente datand din luna ianuarie. Autoritațile rusești cred ca acesta a plecat din țara la sfarșitul anului trecut, cu destinația Cipru, și nu s-a mai intors, el fiind citat pentru audieri la tribunal in cadrul unui proces…

- Actorul Sergiu Voloc a venit cu o reacție, dupa ce astazi ar fi fost reținut pentru ca a fost prins cu droguri pe o strada din capitala. Astfel, Voloc respinge acuzațiile și spune ca totul este „un spectacol regizat”. Mai mult decat atat acesta a menționat ca substanțele nu ii aparțin.