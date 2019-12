Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Ungaria, scor 28-27, și s-a calificat in faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia! The post Romania, victorie dramatica in meciul cu Ungaria: 28-27. Suntem in grupele principale appeared first on Renasterea banateana .

- U. Craiova a caștigat partida disputata acasa contra celor de la FC Botoșani, scor final 3-1. Antrenorul oltenilor, Victor Pițurca, a vorbit la finalul partidei despre meciul caștigat de echipa din Banie, dar și despre transferurile pe care acesta intenționeaza sa le faca in pauza de iarna, anunța…

- Nicoleta-Catalina Dascalu (391 WTA) a câștigat turneul ITF de la Szekesfehervar (Ungaria), dupa ce a învins-o în finala pe Irina Bara (188 WTA), scor 7-5, 6-2. Meciul a durat o ora și 43 de minute.Bara a început mult mai bine partida, s-a desprins la 4-1 (doua break-uri în…

- FC Viitorul Constanta a disputat astazi, pe teren propriu, un meci amical in compania formatiei bulgare Cerno More Varna, locul 5 in prima liga, pe care a invins o cu 3 2 prin golurile lui Pitu din minutul 13 sut de la 20 metri si 86 penalty si Houri in minutul 90 3 sut de la 14 metri . Cele doua formatii…

- Echipele nationale de fotbal ale Germaniei si Argentinei au incheiat la egalitate, scor 2-2, meciul amical, disputat la Dortmund. A fost reeditarea Campionatului Mondial din 2014.Germania a inceput in forta si conduceau cu 2-0 dupa doar 22 de minute.

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a surclasat formatia de liga a patra AS Covasna cu scorul de 8-0, miercuri, in deplasare, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului de Liga I.

- Ciprian Deac a declarat, joi seara, dupa meciul castigat de CFR Cluj in fata echipei Lazio Roma, scor 2-1, ca el si colegii sai au facut un joc prost in prima repriza, dar tehnicianul Dan Petrescu i-a “trezit” la pauza, potrivit news.ro.Citește și: Lovitura dura pentru Lucian Mindruța! Acuzat…