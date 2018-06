Stiri pe aceeasi tema

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, nu are deloc noroc in ceea ce privește Evaluarea Naționala. Adolescenta nu a reușit sa ia nici macat 5 la proba de Matematica, in faza inițiala. Iar, acum, dupa depunerea contestației, s-a ales cu aproape un punct „mancat” din nota obținuta…

- Urmeaza o perioada mai dificila in relația Alexiei, fiica Andreei Esca, cu Mario Fresh, baiatul „adoptiv” al lui Alex Velea. Tanara urmeaza sa plece la facultate in Marea Britanie, fara iubitul ei. Cu toate acestea, Alexia susține ca va veni in Romania din doua in doua saptamani pentru ca nu poate sta…

- Fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui ar putea fi inca in pericol, susțin medicii care i-au tratat și care spun ca nu știu care vor fi efectele pe termen lung asupra organismului ale agentului neurotoxic cu care au fost otraviți cei doi, scrie BBC News. Echipa de medici britanici care i-au tratat…

- Femeia si barbatul de circa 50 de ani suspectati de trafic si exploatare de minori au fost arestati marti, 22 mai, intr-o tabara situata la La Courneuve in Seine-Saint-Denis, in cadrul unei operatiuni a politiei, relateaza site-ul lenouveaudetective.com. Dupa doua luni de ancheta…

- Betty Salam este insarcinata! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. Bruneta se iubește de trei ani cu iubitul ei, Catalin Vișinescu. Cei doi locuiesc impreuna și au planuri mari…

- La cateva ore dupa ce Laurențiu Reghecampf a pașit pe pamant romanesc, el a fost urmat de cumnata lui din America. In aceasta seara, Anca, sora cea mare a Anamariei Prodan, a ajuns in Romania. De la aeroport, ea a mers direct la Capela Cimitirului Bellu, unde se afla coșciugul cu trupul neinsuflețit…