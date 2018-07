Alex Dima: Cred ca am depasit cu mult limita jurnalismului. Noi facem ceea ce nu fac autoritatile

Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, in zona istorica a orasului sunt 4.000 de locuri de parcare, iar autoritatile nu vor sa mai amenajeze niciun altul in urmatorii ani. Locurile de parcare pentru biciclete devin insa obligatorii. Dan Tarcea, viceprimar municipiul Cluj-Napoca: Am luat exemplele marilor capitale ale Europei…

- Madalin Ungureanu, edilul comunei Balesti, din judetul Gorj, este primarul din Romania care a taiat salariile cu 20%, inclusiv pe al sau. Mai exact, aproximativ 50 de functionari din cadrul primariei comunei gorjene Balesti, in frunte cu primarul, incaseaza de doua luni salarii diminuate cu 20%. Autoritatile…

- Partidul Național Liberal i-a acuzat, vineri, pe social-democrați, afirmand ca ”au depașit limita privind independența justiției” prin atacurile lansate impotriva judecatorilor ICCJ și ii cere ministrului Justiției, Tudorel Toader sa demisioneze din funcția pe care o deține.”Reprezentanții…

- V. Stoica Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 8 iunie, o Ordonanța de urgența referitoare la stabilirea unor masuri privind mobilitatea urbana, prin promovarea unor proiecte care sa fie finanțate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, in scopul reducerii emisiilor de carbon in zonele…

- Pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire, Ziarul Financiar, sustinut de Banca Transilvania, a lansat proiectul „Romania 100 de idei”, o platforma deschisa unde, prin discutii, interviuri, vrem sa gasim cele 100 de idei de crestere care ne-ar duce inainte si care ar face ca Romania sa fie…

- Partidul Național Liberal a prezentat public o scrisoare pe care comisarul Corina Crețu a transmis-o guvernului Romaniei. Potrivit documentului, comisarul iși exprima ingrijorarea cu privire la implementarea marilor proiecte din infrastructura și avertizeaza asupra riscului de a pierde finanțarea europeana…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca prin atitudinea pe care o are in ceea ce privește deciziile Comisiei Europene Dacian Cioloș ar demonstra ca nu a depașit inca ”mentalitatea celor care vorbeau despre licurici”. Replica sa vine dupa ce fostul premier l-a sancționat pe președintele…

- Doua state membre ale Uniunii Europene au avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA, sistemul conturilor europene - n.r.) egal sau mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 2,9% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate luni…