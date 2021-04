Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor date furnizate de platforma electronica de programare pentru vaccinare (PROGRAMARE VACCINARE), in dimineața acestei zile (19 aprilie 2021) in județul Hunedoara erau disponibile aproape 900 de doze de vaccin anti-Covid Moderna, in patru dintre centrele de vaccinare. Astfel,…

- Dupa ce a fost facuta ''falsa și barfitoare'', Elena Merișoreanu a reacționat și i-a dat replica colegului ei de scena, Alex ce la Oraștie. Iata cum se apara celebra interpreta de muzica populara, dupa ce a fost acuzata ca iși bate joc de artiștii din noua generație.

- Doru Tudoruț a vorbit in direct la emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars despre problemele financiare pe care le-a avut cu fosta sa soție, care l-a dat in judecata in urma divorțului. Artistul a fost la un pas de faliment și s-a confruntat cu mari greutați, fiind și acum in razboi cu mama copiilor…

- Un accident rutier in lanț s-a petrecut luni seara pe Autostrada A1 Sebeș – Deva, in zona Oraștie. Din primele date, sunt implicate șase autoturisme și doua TIR-uri. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat informeaza ca pe A1 Deva – Oraștie, la kilometrul 333+000,…

- Scandalul dintre reginele muzicii populare romanești ia amploare! Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu, in scandal din cauza unui barbat? Ce a declarat artista in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars?

- Scandalul din muzica populara romaneasca escaladeaza din ce-n ce mai mult! Dupa ce Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu și-au adresat vorbe grele, Alex de la Oraștie i-a adus și el acuzații celei din urma, spunand ca ar face lucruri doar „de imagine”. Iata ce acuzații grave ii aduce cantarețului artistei…

- Un veteran de razboi, in varsta de 100 de ani, s-a vaccinat anti-Covid 19 la Ramnicu Valcea. Procedura a avut loc miercuri, la Centrul de Perfecționare Geniu din oraș, potrivit Mediafax. Colonelul in retragere Eugen Vatasescu este veteran de razboi și la varsta de 100 de ani a decis sa se…

- Miercuri a inceput vaccinarea anti-Covid la centrele rezidențiale din Gherla. In prima etapa au fost cuprinși 90 de angajați și beneficiari de la Caminul de Persoane Varstnice, Unitațile de tip Familial și Centrul de Recuperare și Reabilitatare Neuropsihiatrica. Doua echipe mobile cu medic și asistente…