Stiri pe aceeasi tema

- ”Regele” manelelor, Florin Salam, are probleme de sanatate și a ajuns la o clinica din strainatate. El a anunțat ca-și va anula toate concertele pentru ca are nevoie de o pauza pentru a se trata.”Am intrat sa va spun ceva foarte important. Sunt plecat din țara mea, sunt plecat pentru sanatate ca…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce cantarețul a anunțat in urma cu doar cateva ore ca nu se simte tocmai bine și a decis sa-și anuleze evenimentele. El a plecat din țara, iar fiica lui ne spune care e starea sa de sanatate in acest moment și…

- Florin Salam anunța ca se confrunta cu probleme de sanatate motiv pentru care a plecat din țara. Manelistul a facut anunțul ingrijorator in seara zilei de 7 august 2023. Ce spune despre cariera sa muzicala.

- In timp ce iubita lui a murit, Emanuel se afla inca in spital, sub observația medicilor. Cadrele medicale care il ingrijesc și monitorizeaza pe tanarul de 19 ani au facut noi declarații privind starea lui de sanatate, la o zi dupa ce s-a trezit din coma. Emanuel a fost injunghiat și a ajuns la spital…

- Cunoscuta vedeta Dana Roba trece prin clipe de coșmar și se zbate sa traiasca pe un pat de spital din Timișoara. Ieri, aceasta a trecut printr-o operație grea pe creier, dupa ce soțul ei a mutilat-o in bataie și a lovit-o cu ciocanul in cap! Sora make-up artistului face declarații exclusive despre starea…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, a facut primele declarații despre starea de sanatate a artistului, care in prezent se afla internat in spital. Reacția interpretei vine dupa ce s-au facut mai multe speculații cu privire la problemele manelistului.Betty neaga vestea conform careia starea de sanatate…

- Betty Salam, fiica celebrului manelist, a oferit mai multe detalii cu privire la starea de sanatate a acestuia. Tanara a confirmat ca, intr-adevar, Florin Salam se afla, in prezent, in spital și a facut o serie de declarații.

- Dupa patru ani de iubire, Dani Stoian și Mihaela, partenera lui de viața, s-au casatorit in weekend. Fiul lui Florin Salam a spus marele DA in fața ofițerului de stare civila, insa la eveniment nu a luat parte și manelistul alaturi de soția sa, Roxana Dobre. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Mihaela…