Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea primului sau single, VADO impreuna cu Tamaz fac din nou echipa pentru o noua piesa. Cel de-al doilea single din cariera tanarului DJ VADO se numește „Paris in my soul”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre acea iubire intalnita intamplator pe strazile romantice, pline de saruturi…

- RBD a revenit dupa 12 ani cu un nou single, “Siempre He Estado Aqui”. Trupa fenomen, originara din Mexic si care a schimbat istoria muzicii internationale, lanseaza astazi, 18 noiembrie, o noua prima melodie, inaintea concertului de reunire, de pe 26 decembrie 2020. “Siempre He Estado Aqui” este o melodie…

- wrs revine cu single-ul “All Alone”, o piesa care vorbește despre singuratate și beneficiile pe care le poți obține din a petrece timp de calitate cu tine insuți in procesul de dezvoltare personala și cunoaștere de sine. Piesa a fost compusa de wrs cu Alex Ghinea și Darius Taran și produsa de Alex Ghinea.…

- Trupa byron lanseaza "Apa si cer", un nou single de pe albumul "Noua". La un an de la lansarea albumului 'Noua', cei de la byron prezinta un nou single de pe acesta: piesa 'Apa si cer', intr-o varianta live interpretata la concertul de lansare 'Noua' de la Arenele Romane din Bucuresti (noiembrie…

- Adrian Funk și OLiX revin cu o noua piesa fresh, If You Want Me, și o colaborare dance cu Blaga, condimentata cu un vibe de libertate. If you want me este și primul lor single, care provoaca la dans inca de la primele beat-uri. Piesa a fost compusa de Ciprian Blaga, scrisa de Bianca Cojocaru, iar de…

- Celebrul duo Marcus si Martinus, unul dintre fenomenele pop din Scandinavia, lanseaza primul single de anul acesta – “Love You Less”. De-a lungul timpului, cei doi baieti au lansat hituri ca “Elektrisk”, “Like it Like it”, “Girls” (feat. Madcon) sau “Dance With You”. La doar 18 ani, Marcus si Martinus…

- Doi dintre cei mai promitatori artisti scandinavi, SVEA (Suedia) si Alexander Oscar (Danemarca) isi reunesc fortele pentru un nou single impreuna “Need To Know”, un duet modern despre prietenie. Cei doi au mai colaborat inainte pentru single-ul “Complicated”, ce a primit discul de platina in Danemarca…