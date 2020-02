Stiri pe aceeasi tema

- Primul start-up politic din Romania pregatește cel mai important moment de la formare: Platforma Social Liberala convoaca prima Conferința Naționala la Poiana Brașov pe data de 8 februarie, anunța unul din liderii naționali ai formațiunii, Ilan Laufer, pe pagina sa de Facebook.Vezi și: The…

- Alex Coita și Ilan Laufer, fondatorii Plateformei Social-Liberale, au avut un accident de mașina miercuri seara, pe Autostrada Soarelui, in timp ce se indreptau spre Constanța. ”Am vazut moartea cu ochii”, a scris Laufer pe contul sau de Facebook despre accidentul produs din cauza unui caine care a…

- Alex Coita si Ilan Laufer au fost implicati intr-un accident rutier pe A2, in drum spre Constanta. „Practic ne-am vazut moartea cu ochii", a scris Laufer, pe Facebook. Fostul ministru a mai sustinut ca accidentul s-a produs dupa ce un caine le-a sarit in fata. „Este absolut incredibil ca in anul 2020…

- Fostul candidat independent la prezidentiale Mircea Diaconu anunta, sambata, pe Facebook ca a initiat un Pact pentru o Romanie Verde si Curata, iar formatiunile Platforma Social Liberala si Partidul Neo Liberal s-au alaturat initiativei sale. „Am incredere in Ilan Laufer si in Alex Coita, alaturi…

- ”O ROMANIE VERDE ȘI CURATA — Pactul pentru salvarea naturii romanești devine parte integranta a proiectului Romania 10 in 10”, este anunțul pe care Mircea Diaconu, Ilan Laufer și Alexandru Ion Coita il fac, dupa ce au pus bazele unui nou proiect.Platforma Social Liberala, fondata de Laufer…

- "Domnul deputat Marius Sorin Bota a decis sa se alature, incepand de astazi, Platformei Social Liberale. Din acest moment, proiectul de țara Romania 10 in 10 are o voce in Parlament. Sorin este unul dintre cei mai importanți experți in domeniul transporturilor din Romania și a luptat din Parlament…

- Ilan Laufer si Alexandru Coita au postat, aproape simultan, pe Facebook, un mesaj similar in care anunta lansarea unui proiect politic noi, fiecare dintre ei facand referire si la celalalt. "Azi, de Ziua Nationala, vreau sa transmit un mesaj tuturor romanilor care cred in viitorul acestei…

- Anunț surpriza pe scena politica - mai apare un partid! Analistul Alexandru Coita și fostul ministru Ilan Laufer anunța pe Facebook ca iși vor face partid. „Am decis sa fondez o noua mișcare politica care se adreseaza tuturor oamenilor onești, patrioți și lucizi care vor sa ofere un viitor mai bun…