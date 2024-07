Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru, fostul internațional, a facut cateva previziuni pentru noul sezon de Superliga, care va debuta vineri, 12 iulie, cu duelul dintre Farul Constanța și Unirea Slobozia. Panduru nu vede surprize in acest sezon și este convins ca titlul va fi caștigat din nou de FCSB, iar CFR Cluj va termina…

- Naser Aliji, fundașul stanga convocat in lotul Albaniei la EURO 2024, va fi propus la U Cluj. El a jucat sezonul trecut la FC Voluntari și a retrogradat cu ilfovenii in Liga 2. Din informațiile GSP.ro, U Cluj e in cautare unui fundaș stanga in aceasta vara, post acoperit sezonul trecut de Alex Chipciu,…

- Reunirea lotului lui U Cluj are loc pe 17 iunie, in ziua in care Romania debuteaza la EURO 2024, cu Ucraina. Ardelenii vor efectua doua stagii de pregatire. Primul se va desfașura acasa, al doilea in Austria, unde echipa lui Ioan Ovidiu Sabau va juca 4 meciuri amicale. U Cluj se reunește pe 17 iunie…

- In momentul de fața, Alex Chipciu mai are un an de contract cu U Cluj și se afla pe lista de achiziții a celor de la FCSB. Oficialii lui U Cluj au facut anunțul momentului despre transferul lui Alex Chipciu la FCSB.Radu Constantea a dezvaluit ca Alex Chipciu nu va pleca de la echipa lui Ioan Ovidiu…

- Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1, apoi oltenii s-au pus cu 5-4 la loviturile de la 11 metri. Cu aceasta victorie, oltenii sunt ultima echipa din Superliga ce iși asigura biletele catre preliminariile Conference…

- Retrogradat in Liga 2 alaturi de FC Voluntari, Radu Boboc (25 de ani) negociaza cu U Cluj in vederea unui transfer in vara. Invinsa de U Cluj in ultima etapa din Superliga, FC Voluntari a retrogradat in liga secunda. Unul dintre oamenii de baza ai ilfovenilor, fundașul dreapta Radu Boboc, ar putea trece…

- CFR Cluj - Sepsi, meci contand pentru etapa a 7-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 28 aprilie, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul GSP Live este jurnalistul GSP Adrian Duța, alaturi de care vom aborda cele mai tari subiecte ale zilei: Inter a caștigat al 20-lea titlu in Italia, dupa victoria din derby-ul cu rivala AC Milan, scor 2-1.FCSB…