Stiri pe aceeasi tema

- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…

- In conditiile in care steagul UE flutura in berna in Estul Europei, cu tari precum Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia decise sa ridice o noua Cortina de Fier in interiorul Uniunii Europene, Bruxellesul priveste catre ultimii intrati, Romania si Bulgaria, state care aspira ca impartirea cartilor…

- Romania este campioana europeana nu doar la cresterea economica, ci si la saracie. Sta marturie un raport al Bancii Mondiale. Un sfert din populaţia ţării trăieşte cu mai puţin de 5 dolari şi jumătate pe zi. În timp ce bucureştenii au venituri peste…

- Romania, tara binecuvantata, cu o pozitie geografica de invidiat, cu relief variat si clima favorabila, are toate ingredientele pentru o dezvoltare sanatoasa! Si totusi…are cei mai multi saraci din Europa, o infrastructura dezastruoasa, un sector de stat supradimensionat si neperformant, disparitati…

- Anual, consumatorii de energie electrica din Romania stau in bezna peste noua ore pe an (563 minute), din cauza penelor de curent. Cel putin asa arata un raport privind starea retelelor electrice din Europa publicat de Comisia Europeana si realizat de VVA Consultant, Copenhagen Economics, Neon si Deloitte.

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, a lansat saptamana trecuta o noua colecție de mobilier pentru exterior, in același stil minimalist specific, cu piese simple, dar de calitate, care confera…

- Unitațile de producție a autoturismelor din Europa au asamblat in 2017 circa 17 milioane de unitați, depașind pentru prima data valorile anterioare crizei din 2007. Cu o producție de 364.654 de mașini, Romania ocupa locul 10 in clasamentul european al producatorilor auto. Uniunea Europeana ramane pe…

- Bulgaria si Romania aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG), transmit […]