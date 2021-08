Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a caștigat, vineri, medalia de argint la Jocurile Paralimpice. Anuntul a fost facut vineri, pe pagina sa de Facebook. Vineri dimineata, ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat ca s-a calificat in finala cursei de urmarire individuala de 4.000 de…

- Sportivul Alex Bologa a obtinut, vineri, medalia de bronz la categoria -60 kg din cadrul competitiei de judo de la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, conform news.ro Bologa l-a invins in confruntarea pentru locul trei pe Sherzod Namozov, din Uzbekistan. Anterior, romanul a trecut de japonezul…

- Ministrul Sporturilor, Eduard Novak, s-a aratat foarte multumit de locul 11, pe care l-a obținut la proba de contratimp 1.000 m, categoriile 4-5, la ciclism pe velodrom, joi, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. ”Locul 11. Numarul meu norocos si ‘my personal best’ ca timp in aceasta proba (1 min 06…

- Organizatorii Jocurilor Paralimpice 2020 au anunțat, joi, primul caz de Covid-19 inregistrat in Satul Sportivilor de la Tokyo, cu cinci zile inaintea deschiderii competitiei, in timp ce Japonia se confrunta cu un numar record de infectari, informeaza AFP. Persoana respectiva este un membru al personalului…

- Romania nu are un velodrom functional asa ca sportivii care vor participa la Jocurile Paralimpice de la Tokyo au mers sa se antreneze in Bulgaria. Printre ei chiar ministrul Sportului. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, Eduard Novak a recunoscut problema si spera ca o astfel de pista va…

- Eduard Novak a mers sa o intampine pe Ana Maria Popescu la intoarcerea in țara dupa performanța frumoasa obținuta la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In filmarea postata pe pagina de facebook a ministrului se observa cum Ana Maria Popescu trece pe langa ministru Eduard Novak care o aștepta cu mana intinsa.…

- Inotatorul David Popovici le-a multumit romanilor care l-au urmarit in finala probei de 200 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. “Va multumesc pentru energia pozitiva si toate gandurile bune pe care le simt de aici, din Tokyo. Sunt mandru ca sunt roman!”, a scris sportivul pe pagina…

- Pugilista Maria Claudia Nechita, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei, a primit incununarea muncii sale, odata cu calificarea ei in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanca a invis-o, luni, in optimi, decizie 5-0, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali,…