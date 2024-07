Stiri pe aceeasi tema

- Constanta se va afla si maine sub cod galben de canicula si disconfort termic. Potrivit atentionarii meteorologice emise de ANM in zona litoralului temperaturile maxime vor fi in general de 34...35 de grade, va fi disconfort termic ridicat si local canicula. Indicele temperatura umezeala ITU va depasi…

- Constanta se bucura maine, 07 iulie 2024, de o vreme excelenta, perfecta pentru o zi de vara.Temperaturile sunt ridicate, atingand 29deg;C, fara nicio sansa de precipitatii, ceea ce face ca ziua sa fie ideala pentru plaja sau alte activitati in aer liber.Prognoza meteo pentru duminica arata ca cerul…

- Razvan Simion și Daliana Raducan și-au jurat iubire veșnica pe 8 iunie, iar acum se pregatesc de un nou pas important. Cei doi iși doresc sa iși construiasca casa lor, iar prezentatorul TV spune mai in gluma, mai in serios, ca soția lui se va ocupa mai mult de acest aspect, avand in vedere ca este arhitect…

- In cea mai mare parte a intervalului vremea va fi calduroasa local caniculara in partea continentala a regiunii intre 10 si 12 iunie, dar posibil si dupa data de 19 iunie cu o medie a valorilor termice diurne de 30...34 de grade.Potrivit ANM, exceptie va face intervalul 14 16 iunie cand media maximelor…

- Astazi, 1 iunie, este sarbatorita Ziua Internationala a Copilului.Pentru distractia copiilor si adultilor, in municipiul Constanta au fost regatite mai multe evenimente de toate gusturile.Iata lista acestora:Sambata, 1 iunie 10.00 14.00 Intrare gratuita la joaca pentru copii, Kids Station stra. Razoare…

- In Dobrogea, saptamana a debutat cu cer noros, insotit de ploi.Meteorologii anunta ca, in intervalul 27 mai 02 iunie, valorile termice vor creste treptat, de la temperaturi maxime de 19...20 de grade, pana in jurul a 28 de grade si minime de la 10...11 grade pana spre 16 grade.Pana spre finalul intervalului…

- Marina și Teodor Carnaț, dezvaluiri șocante despre discuțiile pe care le-au purtat oaspeții acestora la nunta lor in cadrul podcastu-lui „Acasa la Maruța” . „La nunta noastra nu era om sa creada ca noi vom avea o familie mare”, scrie SHOK.md .

- Turistii si plimbaretii ce au ajuns in zona plajei Modern din Constanta, pe langa nisip si pescarusi in zbor au avut parte astazi de o alta priveliste neasteptata, mai putin placuta.La malul marii, printre pietrele de langa dig, au zarit un sturion mort. Exemplarul, ce poate fi vazut foarte rar la mal,…