Actorul Alex Bogdan și actrița Catalina Mihai și-au unit destinele intr-o ceremonie secreta, plina de emoție, pe 19 iunie. Cuplul a spus „Da!” in fața ofițerului de stare civila, in prezența familiei și a catorva prieteni apropiați. Nașii cuplului au fost Mihai Rait Dragomir, cunoscut drept Dorel din „Las Fierbinți”, și soția acestuia. Alex Bogdan și Catalina Mihai traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Actrița, in varsta de 27 de ani, este recunoscuta pentru rolul sau din filmul „Heidi”, unde a jucat alaturi de Gheorghe Visu, performanța ce i-a adus premiul Gopo la categoria Tanara…