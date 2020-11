Potrivit DIICOT, perchezițiile efectuate de procurorii din Craiova au vizat un grup de infractori aflați in inchisoare care au racolat pe rețelele sociale mai multe tinere pe care le-au obligat apoi sa se prostitueze in strainatate. Adrian Tamplaru este unul din ”locotenenții” mafiotului Ion Clamparu, care are de ispașit de 25 ani in spatele gratiilor, dupa ce i-au fost contopite pedepsele primite in Spania, Italia si Romania Daca refuzau, tinerele erau sechestrate, șantajate, violate și batute. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul…