Calendar-Ortodox: 17 iunie - pomenirea Sfintilor Mucenici: Manuil, Savel si Ismail

In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici: Manuil, Savel si Ismail.Acesti trei frati erau din Persida, si fiind trimisi de Valtan, imparatul persilor, pentru pace, in zilele lui Iulian Paravatul pe care l vazusera… [citeste mai departe]