- Reporterii Xtra Night Show l-au surprins pe Alex Bodi in compania unei noi domnișoare, celebra in cercurile selecte din Capitala. Afaceristul a venit insoțit de Oana Marica, alias „Bunesa”, intr-un club de fițe. Marea surpriza a serii, insa, nu a fost intalnirea celor doi, ci prezența Biancai Dragușanu…

- Oana Roman formeaza din nou o familie fericita alaturi de Marius Elisei și fiica ei, dar se pare ca haterii nu-i dau pace. Vedeta se afla in prezent in vacanța la Cannes, alaturi de micuța Isabela. Aceasta nu l-a putut include și pe fostul soț in planurile lor, vacanța fiind planificata inainte ca ei…

- Alex Bodi aduce noi acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu și raspunde la cea mai controversata intrebare: a incercat sa se sinucida din dragoste pentru celebra blonda? In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, afaceristul a declarat ca nu a recurs niciodata la un…

- Alex Bodi a fost oprit de Poliție! Controversatul afacerist se bucura pe atunci de prima sa zi de libertatea. Ce s-a intamplat cu fostul soț al Biancai Dragușanu și care a fost motivul pentru care a fost tras pe dreapta de oamenii legii? Aex Bodi, oprit de Poliție in București. Ce s-a intamplat? Cunoscutul…

- Iulia Salagean și-a scos armele la atac și face dezvaluiri incredibile. Fosta soție a lui Alex Bodi spune ca Bianca Dragușanu a fost ”pansament” pentru tatal fiicei sale, dat fiind faptul ca a inceput relația cu ea dupa casnicia de 5 ani incheiata. Blondina scoate la iveala detalii neștiute despre relațiile…

- Iulia Salagean face dezvaluiri incredibile in cel mai controversat subiect al momentului. Fosta soție a lui Alex Bodi susține ca Daria Radionova era geloasa pe fiica sa, deoarece afaceristul nu ii spunea ”iubita mea” in fața micuței, dar mai ales, nu existau nici gesturi tandre. Ce s-a intamplat, de…