Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi pare sa fi innebunit de gelozie, de cand fosta sa nevasta, Bianca Dragușanu, a fost surprinsa la Istanbul, in compania unui milionar turc. Afaceristul nu mai are liniște in spatele gratiilor și se comporta de parca actuala sa iubita, Daria Radionova, nici nu ar exista la mijloc. El și-a pus…

- Incurcate-s caile dragostei, iar Alex Bodi știe asta cel mai bine! Afaceristul o vrea pe Bianca Dragușanu inapoi, dar ii trimite buchete de trandafiri din inchisoare Dariei? Rusoiaca l-a dat de gol! Celebrul milionar, intre fosta soție și actuala iubita!

- Cum se raporteaza fosta și actuala la noua postura in care se afla barbatul pe care ambele l-a avut? Cum au reacționat Bianca Dragușanu și Daria Radionova dupa ce afaceristul a ajuns pe mana Poliției? Reacția femeilor din viața lui Alex Bodi, dupa ce a fost reținut de Poliție Soarele a apus de tot pe…

- Bianca Dragușanu se bucura de viața dupa desparțirea de Alex Bodi. Aceasta și-a schimbat perspectiva și-și acorda mai multa atenție, in timpul in care Bodi se afișeaza cu Daria Radionova in grupul select de pieteni din Capitala. Cu cine petrece timpul designer-ul la Dubai? Cu cine petrece timpul Bianca…

- Bianca si Alex au avut o relatie cu multe certuri si despartiri, dar de fiecare data au reusit sa repare lucrurile dintre ei si sa ajunga din nou impreuna. Acum, insa, au ajuns din nou in acelasi punct si au decis sa se separe. Dupa despartirea de Bodi, Bianca Dragusanu a plecat din tara pentru…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au demonstrat ca se poate! S-au impacat și au inchis toate gurile rele, insa ceva nu merge bine! Sunt impreuna, dar... separați? Imaginile surprinse de catre paparazzii Spynews.ro ne-au pus pe ganduri! Deși au fost surprinși in ipostaze romantice, nimeni nu se aștepta la…