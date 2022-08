Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav se bucura de o relație frumoasa alaturi de Selina, iar acum a dezvaluit cum se ințelege fiica lui, Sofia, cu iubita lui. Cand s-au cunoscut cele doua, dar și ce spune prezentatorul TV despre casatorie.

- Victor Slav este concurent la „Splash! Vedete la apa” 2022, show-ul de la Antena 1. Fostul soț al Biancai Dragușanu a acceptat provocarea și e pregatit sa demonstreze ceea ce poate. Dupa ce a disparut din lumina reflectoarelor, Victor Slav revine pe micul ecran. De data aceasta, fostul prezentator TV…

- Alex Bodi și iubita lui sunt in culmea fericirii in aceste momente! Cei doi indragostiți au plecat recent intr-o vacanța mult așteptata, bineințeles locația fiind și de data aceasta una de vis. Ba mai mult, nu sunt singuri, ci au dat de cateva persoane cunoscute, fiind vorba tot despre nume mari din…

- Alex Bodi se afla in aceste momente in Spania, la parinții lui, dar cea care lipsește din peisaj este iubita lui. In mod normal, cei doi calatoresc impreuna, dar de data aceasta, afaceristul s-a dus singur peste hotare, pentru a sarbatori aniversarea casatoriei parinților lui.

- Alex Bodi a intrat in atenția tuturor inca de ieri, cand a postat un mesaj destul de controversat, asta dupa o perioada in care a pozat in cel mai fericit și implinit barbat alaturi de fiicele sale și iubita lui. Ei bine insa, mai multe indicii și detalii ne duc cu gandul ca el și partenera de viața…

- Alex Bodi și Justyna Gradek au fost impreuna o scurta perioada de timp, iar cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate. Tanara din Polonia a marturisit pe rețelele de socializare cateva detalii neștiute din relația cu Alex Bodi. Intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca frumoasa tanara il…