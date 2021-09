Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea care surprinde o pasare în fața zidului lui Donald Trump de la granița cu Mexic a impresionat o lume întreaga și a câștigat un renumit concurs de fotografie.Citește întreaga știre pe Digi24.

- ”Este foarte greu sa rezum in cuvinte tot ceea ce am simțit in acești ani. Atatea emoții care ne-au marcat pe viața. Așa cum spune zicala, ”ce nu te omoara te face mai puternic”.Cu familia alaturi de tine, vei reveni pe teren mai puternic ca niciodata. Vom fi impreuna oricare ar fi destinația. Mereu…

- Romanii Catalin Chirila si Victor Mihalachi s-au calificat, luni, in semifinalele probei de canoe dublu pe 1.000 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-au clasat pe locul al treilea in primul sfert de finala. Cei doi canoisti romani au fost inregistrati cu timpul de 3 min 51 sec 565/1000, sosind…

- Maria Zarnescu (b1tv.ro) In Romania se aniverseaza in data de 29 iulie Ziua Imnului Național. Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj cu aceasta ocazie, precizand ca Imnul ‘Desteapta-te, romane!’ trezește increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o…

- Denisa Martin, tanara in varsta de 19 ani din comuna Baia de Fier, care a fost ucisa intr-un mod cumplit de catre fostul iubit, a fost condusa, astazi, pe ultimul drum de cateva sute de persoane.

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, intr-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Capitala, iar 30 de persoane au fost evacuate. La sosirea pompierilor, focul se manifesta la ultimul etaj al unui bloc situat pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din Bucuresti. 30 de locatari…

- Larisa Iordache a anunțat printr-un mesaj postat pe Instagram ca mama ei a murit. Cea care i-a dat viața gimnastei in varsta de 25 de ani s-a stins dupa o indelungata lupta cu o boala necruțatoare, scrie gsp.ro. „Sufletul sa iți fie liniștit, mami! Mereu in inima, sufletul și mintea mea, vei ramane…

- S-au iubit cu foc timp de noua ani, iar desparțirea loc a venit ca un șoc! Acum s-a aflat! In ce relații se afla, de fapt, Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, dupa patru luni de cand au decis sa o ia pe drumuri separate? Cu toate ca fanii spera la o impacare, actrița din serialul Adela, de pe Antena…