- Sase femei au facut scandal si au injurat politistii in seara zilei de miercuri, 30 septembrie, in jurul orei 21:00, pe strada Petricani din Chisinau, dupa ce automobilul in care se aflau acestea a fost tras pe dreapta, din cauza ca masina trecuse la culoarea rosie a semaforului.

- Un barbat a fost prins 473 de procese verbale in urma alegerilor locale de duminica, potrivit șefului Poliției Sectorului 1, comisar-șef Ionuț Dana. Ionuț Dana a mai spus ca barbatul asupra caruia au fost gasite procesele verbale era inscris pe lista electorala a unui partid politic la rubrica de consilieri…

- A fost scandal monstru la Sancraiu. Protagoniștii se cunosc intre ei. Barbatul care are in mana un baț și un cutter (un fel de cuțit) este cercetat intr-un dosar penal pentru furt de baloți, iar cei care filmeaza sunt parți vatamate in acel dosar. Am scris despre acest subiect și puteți citi daca dați…

- Margherita a intrat intr-un nou conflict, in urma cu scurt timp, cu angajatele unei societați comerciale. In momentul in care polițiștii au ajuns in respectiva locație, Margherita plecase deja, potrivit click.ro. Oamenii legii au fost solicitați de angajatele care susțin ca au fost agresate. A fost…

- Daca pana acum Angelina Jolie nu avut nimic de spus despre noua relație a fostului soț, lucrurile Angelina Jolie a acceptat relația controversata a lui Brad Pitt cu modelul german, care este cu 30 de ani mai tanar decat el, insa un gest a deranjat-o extrem de rau. Se pare ca celebra actrița a fost revoltata…

- Preotul din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția, in plina strada, sub privirile copilului, ar putea ajunge in fața judecatorilor, unde a mai fost și anul trecut, din pricina unor probleme cu legea.

- Celebrul prezentator de televiziune Dan Negru vine cu un anunț care ar trebui sa-i puna pe ganduri pe toți internauții! Omul de televiziune a spus ca a fost implicat fara voia sa intr-o escrocherie. Se pare ca omul de afaceri a luat legatura și cu poliția. Dan Negru, implicat fara voia sa intr-o escrocherie…

- In plina pandemie de coronavirus, cluburile de fițe din Mamaia sunt pline de oameni dornici de distracție si carora nici nu le pasa de riscul ca s-ar putea imbolnavi. Poliția a intervenit in mai multe localuri de pe litoral, unde au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea regulilor.