Alex Bodi rămâne în arestul poliției! I-a fost respinsă cererea de cercetare sub control judiciar In urma cu doua saptamani, Bodi și alți presupuși membri ai unui grup infracțional, printre care și nașul sau, au fost reținuți de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism care a organizat mai mai multe percheziții in mai multe județe din țara. Alex Bodi a fost reținut pentru o perioada de 29 de zile, iar oamenii legii au respins contestația de eliberare atat a milionarului, cat și a celorlalte persoane implicate in dosar. Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost arestat dupa ce procurorii DIICOT l-au urmarit, pe el și pe mulți alți membri ai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

