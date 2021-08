Stiri pe aceeasi tema

- 31‌ ‌de‌ ‌persoane‌ ‌legitimate,‌ ‌16‌ ‌dintre‌ ‌acestea‌ ‌conduse‌ ‌la‌ ‌sediul‌ ‌unitații‌ ‌de‌ ‌poliție‌ ‌in‌ ‌vederea‌ ‌amprentarii,‌ ‌diferite‌ ‌locuri‌ ‌și‌ ‌medii‌ ‌verificate‌ ‌de‌ ‌polițiști‌ ‌- ‌Rezultatul‌ ‌acțiunii‌ ‌organizate‌ ‌de‌ ‌Poliția‌ ‌municipiului‌ ‌Turda‌ ‌in‌ ‌scopul‌ ‌combaterii‌…

- Cei doi salvamari care au fost batuți , duminica, de un grup de turiști din București au povestit pentru ziarul Adevarul de la ce pornit scandalul pe plaja din Eforie Nord. Agresorii s-au enervat pe unul dintre salvamari care mergea cu ATV-ul pe plaja. Turiștii au aruncat cu pietre și sticle catre aceștia…

- La o luna si jumatate de la asasinarea omului de afaceri Ioan Crisan, mascati, alaturi de politistii au participat la percheziții ample in tot Aradul. Marți au avut loc percheziții-maraton in Arad. Oamenii legii iau in calcul mai multe ipoteze in legatura cu moartea lui Crișan. Acesta a murit in urma…

- In toamna anului 1961, o micuța echipa dintr-un oraș din Ardeal cucerea Cupa Romaniei la fotbal, chiar la București, in dauna unei echipe mult mai titrate. Rezultatul final a fost un adevarat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Facebook anunța lansarea sistemului Amber Alert in Romania printr-un parteneriat cu Poliția Romana. Daca un copil dispare, Facebook va distribui o alerta persoanelor din zonele in care acesta a fost vazut ultima data. Alertele vor include informații detaliate și o fotografie a copilului. Pana in acest…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Craiova a fost prins in București la Piața Romana, avand asupra lui o sacoșa de rafie in care transporta suma enorma de 320.000 de euro. Acesta a atras atenția oamenilor legii in urma unui incident suspect, acela ca a aruncat un plic alb intr-o alta mașina paralela,…

- Circulația rutiera este blocata, marți seara, pe sensul catre Autostrada A1 București - Pitești, dupa un accident intre trei mașini, pe DNCB, in apropiere de Chitila, județul Ilfov. Potrivit Centrului...

- Ionița de la Clejani a avut o prima reacție dupa ce Fulgy, fiul sau in varsta de 23 de ani, a fost prins drogat la volan. Soțul Vioricai de la Clejani a facut primele declarații. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a fost prins drogat la volan, sambata noapte a, in București, la un control in trafic…