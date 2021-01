Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Anul nou a venit cu noi proiecte pentru Gabriela Cristea și soțul sau, Tavi Clonda. Cei doi, dar și fetele lor, Bella Victoria Margot si Thea Iris Selena, vor avea propriul reality show la Antena Stars, incepand din 20 ianuarie, in fiecare miercuri si joi, de la ora 21:00. Show-ul se numește “Fetele…

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Oana Roman a inceput anul cu stangul in viața personala, divorțul de Marius Elisei fiind iminent, dar cu dreptul, in viața profesionala. Oana Roman va face parte din sezonul 2 al proiectului „Mamici de pitici, cu lipici”, la Antena Stars, potrivit click.ro. Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”,…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat joi, la repatrierea militarilor romani recent raniti in Afganistan si care erau tratati in Germania, ca se bucura foarte mult ca acestia au reusit sa fie redati familiilor, inainte de sarabatori. Cu aceeasi aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane…

- Adda (28 de ani) s-a confruntat cu diverse probleme de sanatate din cauza alimentației haotice. Din pricina stilului de viața nesanatos pe care l-a avut, artista ajunsese la o greutate de care nu era mulțumita și a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor nutriționiști pentru remedierea problemei.…

- Catalin Botezatu a implinit 54 de ani, pe 3 decembrie, insa din cauza pandemiei, acesta nu a mai putut organiza o petrecere, așa cum era obișnuit. „Este prentru prima data in viața mea cand nu ma serbez, cand nu ma intalnesc cu prietenii mei, mulți dintre ei sunt carantinați, alții sunt bolnavi, așa…

- Dana Rogoz este una dintre cele mai apreciate actrițe. Mama a doi copii, cu o casnicie așa cum a visat, vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Totul s-a schimbat in momentul in care fetița ei a venit pe lume.Dana Rogoz a povestit cum a nascut in perioada pandemiei și cum a fost anul…