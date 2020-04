Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu respecta masurile impuse de autoritați, astfel ca a ales sa stea in casa lui Alex Bodi de la Mediaș, pe perioada autoizolarii, din cauza coronavirusului. Afaceristul a postat in mediul virtual o imagine cu locuința lui.Alex Bodi și Bianca Dragușanu au ajuns la divorț cuscandal. S-au…

- Deoarece speculațiile au continuat, afaceristul a tinut sa clarifice lucrurile, daca rusoaica a fost sau nu motivul separarii lui de blondina. Citeste si: Bianca Dragusanu si Alex Bodi au semnat un contract prenuptial inainte de a se casatori. Cu ce s-a ales fosta asistenta TV „Hai…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns in urma cu puțin timp la notar, pentru a divorța, insa, lucrurile au luat o intorsatura neobișnuita și asta pentru ca vedeta a refuzat sa semneze actele. Bianca Dragușanu a ajuns prima la notar și nu a venit singura, ci insoțita de doi bodyguarzi. La scurt timp…

- Liviu Pop respinge orice fel de acuzatii ce-i sunt aduse de fiul Sorinei Pintea, cu privire la implicarea sa in flagrantul fostului ministru al Sanatații. Intr-o declaratie pentru Antena 3, senatorul a afirmat ca nu ar fi intermediat vreo intalnire intre denuntator si fiul Sorinei Pintea si nici presupuse…

- "Nu vreau sa construiesc, dar, am gasit investitor, care, poate ar avea interesul sa dezvolte acest loc". Este reactia agentului economic acuzat de deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, ca vrea sa puna mana pe un teren public de 1,4 hectare, de pe teritoriul Moldexpo.

- USR afirma ca este singurul partid parlamentar care isi doreste realmente eliminarea pensiilor speciale si propune plafonarea pensiilor militarilor si magistratilor, care nu pot fi eliminate. ”Pensiile speciale ar trebui desfiintate si plafonate cele pentru militari si magistrati deoarece reprezinta…

- Acuzatiile de infidelitate se probeaza in cazul lui Gabi Badalau. Nu doar atunci cand forma un cuplu cu Claudia Patrascanu a calcat pe ”bec”, ci si acum. Afaceristul nu a mai avut rabdare sa divorteze la judecatorie de femeia cu care are doi copii, ci s-a cuplat cu o blondina pe care a dus-o prin […]

- Guvernul iranian a negat ca ar fi incercat sa ascunda responsabilitatea autoritatilor in drama avionului de linie ucrainean doborat din greseala la 8 ianuarie, in apropiere de Teheran. "In aceste zile de...