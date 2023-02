Stiri pe aceeasi tema

- Ce face Elena Basescu atunci cand crede ca nu o vede nimeni?! Ei bine, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au foste pe faza, ca de fiecare data, iar fiica fostului președinte al Romaniei a fost surprinsa in ipostaze nemaivazute. Mezina familiei Basescu este, fara…

- Polițiștii au stabilit ca tatal femeii a adus din Spania 5 kilograme de hașiș cu intenția de a fi vandut in Romania. Pe 20 ianuarie, fiica barbatului a fost prinsa in flagrant in timp ce incerca sa vanda peste un kilogram de hașiș.

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului roman de Externe, Daniela Gitman și ministra pentru afaceri europene și proprietatea de stat al Finlandei, Tytti Tuppurainen, se afla miercuri, 18 ianuarie, intr-o vizita de lucru in Republica Moldova, transmite Radiochisinau.md . Cei doi oficiali au avut o…

- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a ajuns la un acord sa cumpere o participatie de 24,9% in grupul austriac de petrol si gaze OMV de la fondul de stat din Abu Dhabi Mubadala Investment Company, au anuntat miercuri cele doua companii, scrie Reuters.

- Unul dintre pionerii antreprenoriatului botoșanean s-a stins din viața la sfarșitul acestei saptamani, in casa pe care o deținea in municipiul Botoșani. Familia a transmis un mesaj pe care il prezentam mai jos:

- Antreprenorii s-au suparat ca Romania nu a fost primita in Spațiul Schengen, Austria fiind țara care s-a opus cu vehemența. Așa ca, au inceput sa plateasca cu aceeași moneda firmelor austriece care au afaceri in Romania. Primul dintre antreprenorii aradeni care au facut public acest lucru este cunoscutul…

- Targul Internațional de Invenții și Inovații din domeniul alimentar INOVALIMENT, primul și singurul targ din Romania dedicat cercetarii alimentare, a ajuns la cea de-a III-a ediție și va avea loc online, in perioada 21-25 noiembrie. Ca și la edițiile ante

- Lansat pentru prima data in anul 2018, ca o marca separata, de performanța, a constructorului spaniol Seat, brandul Cupra s-a bucurat de o ascensiune fulminanta. Chiar și pe piața din Romania, unde, dupa ce am avut primul Cupra Corner in 2019, acum avem primul Cupra Garage. Acesta include un showroom…