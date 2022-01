Alex Bodi are un trecut destul de tumultuoas, insa in ciuda acestui aspect, este un tata extrem de devotat și implicat in creșterea celor doua fetițe pe care le are din doua relații anterioare. Recent, celebrul afacerist a postat o fotografie de colecție alaturi de fiica lui cea mare, Chaqueline, in care se vede cu ochiul liber cat de bine se ințeleg!