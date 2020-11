Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi grea pentru Alex Bodi, dupa ce acesta a fost ridicat chiar din propria sa vila din Capitala, cu mascații. Alex Bodi este cercetat intr-un amplu dosar de trafic de persoane și proxenetism. Astfel, miercuri, in jurul orei 17.00, Alex Bodi a fost adus la DIICOT Craiova, pentru a fi audiat de…

- Miercuri dimineata, procurorii DIICOT Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat 23 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov, Brasov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu si Valcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic…

- Alex Bodi a ajuns la DIICOT Craiova, acolo unde a fost condus in fața procurorilor, pentru audieri. La intrarea in sediul DIICOT Craiova, avocatul fostului soț al Biancai Dragușanu a susținut ca Alex Bodi nu este vinovat de niciuna dintre acuzații și ca adevarul va ieși la suprafața, scrie Cancan.…

- Desi acum nu mai sunt impreuna, Bianca i-a luat aparea si a marturisit ca ii pare rau pentru ce i se intampla, insa este convinsa ca va iesi bine din acest scandal. „Imi pare rau ca Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presa. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc,…

- Un barbat a fost reținut de DIICOT, sub acuzația ca a furat și apoi accesat o baza de clienți pe care anterior o vanduse cu 30.000 euro. Patru percheziții au avut loc in acest caz in județul Bistrița-Nasaud, iar zece persoane au fost audiate. Procurorii DIICOT au reținut pentru de 24 de ore un inculpat…