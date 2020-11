Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, acuzat că deține o rețea uriașă de proxenetism Alex Bodi, fostul iubit al Biancai Dragușanu, a fost ridicat de mascați in dimineața zilei de miercuri și reținut 24 de ore, acuzat ca ar fi șeful unei rețele uriașe de proxenetism, dupa cum arata Libertatea . Bodi este acuzat de procurorii anticorupție ca ar fi șeful unei uriașe rețele de proxenetism, dupa cum arata purtatorul de cuvant DIICOT, Mihael Porime. El urmeaza sa fie trimis joi, pe 12 noiembrie, in fața magistraților Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventiva. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au efectuat un numar de 23 de percheziții la domiciliu in județele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

