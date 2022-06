Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a șocat din nou! Dupa ce a postat mesajul controversat și a dat de ințeles fanilor ca nu mai este impreuna cu iubita lui, cei doi s-au afișat pe rețelele de socializare mai fericiți ca niciodata. Iata unde au fost plecați weekend-ul acesta, dar și in ce ipostaze s-au fotografiat!

- Pique si Shakira sunt pe punctul de a-si spune adio, cel putin asa crede presa din Spania, dupa ce cantareata l-ar fi prins pe fotbalist cu o amanta. Fundasul lui Barcelona si-ar fi inselat partenera cu o tanara in varsta de doar 20 de ani. Ziarul catalan El Periodico a publicat vineri noi detalii despre…

- Shakira, una dintre cele mai bogate femei din showbiz, a fost trimisa iar in juecata de fiscul spaniol pentru neplata impozitelor pe avere. Suma ce se ridica la 14 milioane de euro. Shakira (45 ani), care are o avere estimata la circa 350 milioane de dolari americani, a facut apel dupa ce parchetul…

- Alex Bodi este din nou burlac, asta dupa ce zilele trecute a marturisit ca nu mai formeaza un cuplu cu iubita lui. Afaceristul a ales sa petreaca Paștele alaturi de persoanele dragi din viața lui, dar și departe de meleagurile romanești, tocmai in Spania. Iata langa cine s-a fotografiat omul de afaceri!

- Cu toate ca il vedem cu zambetul pe buze, Alex Bodi ascunde o mare drama. Cantarețul a marturisit care au fost cele mai grele momente din viața sa și cum a reușit sa treaca peste sau daca a reușit sa faca asta pana in prezent.

- Daca in urma cu o saptamana Alex Bodi se bucura de libertate din toate punctele de vedere, acum o rasturnare de situație a avut loc in cazul sau. Ce se intampla in aceste momente cu fostul soț al Biancai Dragușanu.

- Alex Bodi și iubita lui au dat uitarii tachinarile și disputele din zilele trecute, astfel ca au plecat impreuna intr-o noua vacanța. Iata ce destinație exclusivista au ales cei doi indragostiți de aceasta data, dar și cum profita de aceasta perioada plina de relaxare!

- Abia ce și-a asumat relația cu iubita, insa s-a produs desparțirea. Vorbim despre Alex Bodi și partenera sa care și-au spus adio. Avem și indicii care ne arata foarte bine acest lucru. Totul s-a intamplat in cursul zilei de ieri.