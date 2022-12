Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Iulia Salagean, din nou impreuna, dupa ce fetița celor doi a ajuns pe mainile medicilor. In exclusivitate, pentru Antena Stars, afaceristul a spus care este relația dintre el și mama fetiței lui la patru ani de la divorț, dar și cum se simte acum cea mica.

- Alex Bodi nu-și mai ascunde dragostea pentru iubita lui make-up artist. Afaceristul o duce pe tanara dintr-o vacanța in alta, iar de data aceasta au ales sa exploreze un loc frumos de pe meleagurile țarii noastre, unde s-au filmat intr-un moment romantic.

- Annes are o relație stabila de peste 24 de ani și inca nu a devenit mama, astfel ca primește adesea intrebarea legata de copii. Intr-un interviu acordat recent pentru Antena Stars, artista de 45 de ani a marturisit ca acum iși dorește sa devina mama și spera s-o faca pe cale naturala.

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Cel mai ravnit burlac din showbiz-ul romanesc a dezvaluit daca este sau nu pregatit sa se casatoreasca. Ce a spus Catalin Botezatu despre marele pas, in exclusivitate pentru Antena Stars. Ce va face celebrul designer atunci cand iși va da seama ca a gasit persoana potrivita pentru inima lui.

- Maria Constantin a surprins pe toata lumea atunci cand a dezvaluit faptul ca nunta sa nu va avea parte de tradiții. Cantareața de muzica populara a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care este motivul pentru care a interzis acest lucru la nunta ei, dar și care va fii tema petrecerii marelui…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a vorbit despre faptul ca este pregatita sa imbrace rochia de mireasa, dar nu ține neaparat sa faca acest pas. Cu toate ca a trecut printr-un divorț și nu are un partener de viața acum, artista este puternica și are planuri mari de viitor. Iata…