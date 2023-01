Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in lumea maneliștilor! Florin Salam il face praf pe Alex Bodi, asta dupa ce celebrul manelist a facut un live pe pagina lui oficiala de Facebook și a marturisit cum sta treaba in afacerea in care s-a bagat cu NFT-urile. Manelistul a marturisit nu a știut in ce se baga și i-a adus acuzații lui…

- Dupa ce au sarbatori Craciunul separat, noaptea dintre ani i-a prins pe Alex Bodi și Ema Uta impreuna. Cei doi au plecat in vacanța, iar de curand, make-up artistul a acordat in exclusivitate pentru Antena Stars un interviu despre relația cu omul de afaceri.

- Betty Salam a intrat live pe platforma Tik-Tok, acolo unde fanii pot dona diferite cadouri, insa fiica lui Florin Salam a avut parte de un scandal, asta dupa ce a intrat cu cei care folosesc ca aceasta aplicație virala. Betty Salam a fost injurata de familie, iar Florin Salam a fost cel care a avut…

- Fratele lui Tzanca Uraganu face primele declarații dupa ce a fost pus la zid de un tanar care susține ca artistul i-ar fi dat o țeapa de mii de lei. Manelistul a precizat, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum s-a intamplat totul și cum se apara in aceasta situație.

- Dupa cum bine știm cu toții, Yamato Zaharia și Denisa Despa sunt tot mai aproape sa formeze cel mai nou cuplu din showbiz. Fosta luptatorului MMA, Ema Karter, a facut un atac dur la adresa blondinei! Ce a spus, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, matușa lui Daniel Onoriu a facut acuzații grave la adresa inca soției lui. Rebeca Onoriu susține ca Isabela Onoriu ar avea pretenții financiare in schimbul libertații pilotului de raliuri. De asemenea, aceasta a mai vorbit și despre un presupus șantaj. Iata ce marturisiri…

- Jador și Bogdan Mocanu impartașesc o relație de prietenie de ani buni, iar cei doi au mai avut parte de situații tensionate, insa acum se ințeleg de minune și petrec destul de mult timp unul in compania celuilalt. Bogdan Mocanu a postat pe rețelele de socializare imagini cu Jador din locuința lui. Iata…

- Alex Bodi și Iulia Salagean, din nou impreuna, dupa ce fetița celor doi a ajuns pe mainile medicilor. In exclusivitate, pentru Antena Stars, afaceristul a spus care este relația dintre el și mama fetiței lui la patru ani de la divorț, dar și cum se simte acum cea mica.