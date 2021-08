Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi are in viața lui o noua femeie, iar aceasta e nimeni alta decat Oana Marica. Iulia Salagean, fosta soție a afaceristului, a spus ce parere are despre actuala iubita a tatalui fetiței sale.

- Face ce face și toate femeile sunt atrase de el, și daca nu v-ați dat seama despre cine vorbim, ei bine e chiar Alex Bodi. Dupa ce in urma cu doar cateva seri a fost vazut cu Oana Marica intr-un club de fițe, acum afaceristul și ”Bunesa” au plecat in prima vacanța impreuna. Iata ca vedeta se pare ca…

- Reporterii Xtra Night Show l-au surprins pe Alex Bodi in compania unei noi domnișoare, celebra in cercurile selecte din Capitala. Afaceristul a venit insoțit de Oana Marica, alias „Bunesa”, intr-un club de fițe. Marea surpriza a serii, insa, nu a fost intalnirea celor doi, ci prezența Biancai Dragușanu…

- Alex Bodi a dat uitarii tot ce a avut in trecut cu iubitele celebre din Romania și acum și-a gasit fericirea in brațele unei șatene focoase, Justyna. Cei doi au petrecut un weekend de vis pe litoralul romanesc și cand mai toata lumea credea ca deja cei doi formeaza un cuplu, Alex Bodi a dat din casa…

- Alex Bodi știe cum trebuie sa-și rasfețe noua partenera, astfel ca afaceristul nu se da inapoi de la nimic și o impresioneaza de fiacare data. Acum a ales sa-i faca un alt cadou spectaculos și l-a imparașit și cu fanii.

- Alex Bodi a fost surprins noaptea trecuta in compania unei brunete focoase pe numele sau Bianca Iordache. Afaceristul a pus ochii pe ea, dar nu e singurul din showbiz. Chiar și Pepe a recunoscut ca a fost atras de tanara cu forme voluptoase.

- Alex Bodi nu renunța la fosta lui soție! Afaceristul ii trimite buchete de flori și o suna cu numar privat pe Bianca Dragușanu, dupa ce aceasta l-a blocat pe telefon, iar intalnirile „intamplatoare” ar fi intenționate de milionar pentru a o convinge pe blondina sa renunțe la plangerea penala impotriva…