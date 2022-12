Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de ziua lui de naștere cu doar cateva ore, Alex Bodi a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre copilul pe care il vrea cu Ema Uta. Afaceristul a povestit ca a avut parte de surprize frumoase din partea celor mai importante femei din viața lui și a marturisit ca in prezent lucurile…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca Alex Bodi traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de o blondina. Afaceristul a facut un pas important alaturi de femeia care l-a cucerit cu adevarat. Acesta a prezentat-o pe partenera lui parinților, in Spania.

- Iulia Salagean a transmis un mesaj tranșant in mediul online, asta dupa ce a fost deranjata ca a fost "atacata" pe rețelele de socializare. Fosta soție a lui Alex Bodi nu a oferit detalii despre persoana care a facut o postare la adresa ei.

- Alex Bodi nu-și mai ascunde dragostea pentru iubita lui make-up artist. Afaceristul o duce pe tanara dintr-o vacanța in alta, iar de data aceasta au ales sa exploreze un loc frumos de pe meleagurile țarii noastre, unde s-au filmat intr-un moment romantic.

- Sarbatoare mare in familia lui Alex Bodi! Chaqueline, fiica lui cea mare, iși sarbatorește ziua de naștere, iar afaceristul i-a organizat o petrecere alaturi de familia lui in Spania. Alex Bodi a postat o fotografie cu micuța lui, dar și un mesaj emoționant cu ocazia aniversarii sale.

- Andreea Balan, vacanța de neuitat in Dubai, alaturi de fiicele sale ”Am avut mai bine de jumatate de an plin de filmari și in special, cat timp am filmat pentru America Express, am stat departe de fetițele mele. Odata ce am revenit in țara, le-am promis ca vom merge in curand intr-o vacanța, alaturi…

- Articolul Este ziua de naștere a copilului tau? Afla cum poți sa ii faci o aniversare speciala! se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ziua de naștere a copilului reprezinta atat un motiv de recunoștința pentru parinți, datorita amintirilor emoționante date de primele momente de viața ale celui…