- Hai ca am trait sa o vedem și pe asta! Cand toata lumea credea ca nimic nu ne mai poate uimi, cand toata lumea credea ca totul e previzibil, iata ca showbiz-ul romanesc simte sa ne demonstreze și sa ne dea o palma peste fața tuturor și sa ne spuna cum nu avem noi suficienta imaginiație cata creativitate…

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Alex Bodi a acordat un interviu in cadrul caruia a facut dezvaluiri despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții. Afaceristul a dezvaluit ca a trecut printr-o perioada in care a avut ghinion și credea ca lucrurile nu se vor redresa.

- Coldplay a revenit pe Arena Naționala pentru cel de-al doilea concert din Romania, iar Chris Martin, solistul formației, a marturisit ca a fost șocat de huiduielile din prima seara. ”Am fost șocat, trist și suparat pentru ce s-a intamplat ieri. Dar nu pot sta suparat pe audiența noastra. Nu ințeleg…

- Iulia Vantur, in varsta de 43 de ani, renuntat la viata din Romania, pentru a trai in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV nu regreta decizia luata, mai ales ca a invatat foarte multe lucruri. Ea povestește acum ca decizia pe care a luat-o in urma cu 12 ani a fost una foarte…

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.

- Alex Bodi, lovitura grea pentru Bianca Dragușanu. Celebrul milionar a dat-o in judecata pe fosta soție, aducandu-i acuzații grave acesteia. De ce s-a ajuns la un asemenea proces dificil și cu ce i-ar fi greșit blondina celui care acum se pregatește de nunta cu Ema Uta. Alex Bodi și Bianca Dragușanu…

- Zi importanta pentru Alex Bodi. Afaceristul iși sarbatorește fiica cea mica. Cum este plecat in vacanța, alaturi de Ema Uta, pe care a și cerut-o in casatorie, nu a uitat de acest moment special și a facut publica o imagine alaturi de Selena.