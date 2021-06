Stiri pe aceeasi tema

- Viorica de la Clejani e KO! Inca un necaz din cauza lui Fulgy. Unii au profitat, iar cantareata a simtit nevoia sa-i arate cu degetul. Situația vine pe fondul acuzațiilor fara precedent facute de Fulgy chiar la adresa mamei. „A ajuns lumea sa imi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate…

- Alex Bodi i-a facut cea mai frumoasa declarație de dragoste cele mai importante femei din viața sa. Direct pe contul sau de Instagram, celebrul om de afacerist i-a spus mamei sale cat de mult o iubește. Fanii au fost imediat impresionați de reacția fostului soț al Biancai Dragușanu și au inroșit butonul…

- Daca ai o afacere mica și nu vrei sa te oprești din a evolua, atunci trebuie sa iei in calcul toate variantele posibile cu privire la fiecare tehnica de marketing care se poate implementa. Sa fi la conducerea unei afaceri, nu este deloc ușor, in special la inceput, atunci cand poți intampina fel și…

- Alex Bodi se pare ca simte din nou fluturi in stomac, iar asta nu o spunem noi, ci chiar el a dat de ințeles pe contul sau de Instagram. Ce mesaj a publicat fostul iubit al Biancai Dragușanu in urma cu puțin timp

- Alex Bodi, mai sincer ca niciodata, in cadrul unui interviu excluvis pentru Antena Stars. Celebrul afacerist a spus cine este, de fapt, noua femeie din viața lui. Fostul soț al Biancai Dragușanu a dezvaluit ca iși mai dorește copii și a marturisit cum le raspunde celor care ii vor raul.

- Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, nu pare deloc intimidat de decizia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Craiova de a-l trimite in judecata in dosarul de trafic de persoane si proxenetism, deschis in noiembrie 2020. Bodi a primit vestea cu calm,…

- Numele lui Alex Bodi este strans legat de cel al Biancai Dragușanu și de al Iuliei Salagean, fostele lui partenere. Cu toate astea, in viața afaceristului mai exista o femeie cel puțin la fel de importanta: Raluca Alexandra, prima lui soție și femeia care l-a facut tata pentru prima data. Iata ce s-a…

- Pentru a asigura ordinea publica, peste 80 de militari ai Armatei Nationale din garnizoanele Chisinau si Balti au demarat patrularile pe jos in locurile publice, parcurile si zonele de agrement. Aceștia indeamna populația sa fie precauta și sa respecte cu strictețe noile masuri impuse de autoritați.…