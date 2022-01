Stiri pe aceeasi tema

- Nick Casciaro este marele caștigator al concursului X Factor 2021. Cea care i-a fost mentor in aceasta perioada a fost nimeni alta decat Loredana Groza. Ei bine, dupa ce a trecut Craciunul, cei doi s-au reintalnit, insa nu oriunde, ci acasa la Ema Uta, cea mai buna prietena a juratei de la XFactor.

- In urma cu aproximativ 10 ani de zile, Anamaria Ferentz s-a mutat in America. Fosta cantareața s-a stabilit acolo și nu mai are de gand sa revina prea curand in Romania. Recent a implinit 46 de ani, așa ca a petrecut și, cu aceasta ocazie, și-a prezentat și iubitul. Anamaria Ferentz traiește de ceva…

- Este dubla sarbatoare pentru afacerist! Alex Nicolae Bodi, pe numele sau intreg, iși serbeaza astazi ziua de naștere, dar și de nume. Iata cați ani implinește omul de afaceri și cine ii este alaturi in aceasta zi speciala.

- Povestea de dragostea dintre Alex Bodi și Daria Radionova este mult mai intensa dupa desparțirea prin care au trecut, motiv pentru care afaceristul face ce face și iar parasește meleagurile romanești pentru Londra. Ei bine insa, sa vedem ce face Alex Bodi atunci cand este in țara, dar mai ales cu cine…

- Viața amoroasa a lui Alex Bodi sufera schimbari intr-un ritm amețitor! Mai ieri sarbatorea cu Ema Uta eliberarea din arest, dar se pare ca acel capitol s-a incheiat, iar afaceristul s-a intors in brațele unei foste iubiri. Iata semnele care arata ca fostul soț al Biancai Dragușanu s-a impacat cu Daria…

- Dupa ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost surprins in urma cu doua seri intr-un club privat din Londra alaturi de fosta sa partenera de viața, Daria Radionova, Ema Uta a lasat in urma toate grijile și problemele, astfel ca și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o locație exclusivista. Cei doi au plecat…

- La inceputul acestei saptamani, Alex Bodi a fost eliberat din inchisoare, iar evenimentul nu a ramas nesarbatorit. Fostul soț al Biancai Dragușanu și-a adunat prietenii la un proțap, dar invitata speciala a fost nimeni alta decat Ema Uta, noua iubita a afaceristului. Iata imaginile care demonstreaza…

- Ema Uta a lasat in urma inhibițiile, chiar pe rețelele de socializare! Pentru ca are o comunitate impresionanta de urmaritori, iubita afaceristului Alex Bodi nu se sfiește sa le arate internauților cat de bine arata, mai ales dupa antrenamentele pe care le respecta, cu strictețe, la ea acasa.