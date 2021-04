Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a primit vești mari de la judecatori. Afaceristul a fost pus sub control judiciar și eliberat din arestul la domiciliu. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca acum.

- Informați de ultima ora! Antena Stars a anunțat in urma cu cateva secunde, in exclusivitate, ca Alex Bodi ramane in continuare in arest la domiciliu. Astfel, controversatului om de afaceri i-a fost respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar.

- Fostul ambasador al Republicii Moldova in Federația Rusa Andrei Neguța a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS)…

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- Șoferița din Capitala care a ucis doi copii, intrand cu mașina in ei in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice a fost plasata in arest la domiciliu. Asta dupa ce magistrații au lasat-o inițial libera, pe control judiciar. Citește și: Vești EXCELENTE pentru romani, in plina criza economica…

- Copilul de 7 ani, din Hunedoara, trantit la pamant de unchiul sau, a fost transferat la un spital din Timișoara pentru monitorizare. Din fericire, starea sa nu s-a inrautațit. S-a considerat ca va fi monitorizat mai bine intr-un spital de specialitate, avand in vedere traumele pe care le-a suferit.…

- Astazi este o zi mare pentru fostul soț al Biancai Dragușanu, afaceristul Alex Bodi. In scurt timp va afla daca va mai ramane sau nu sub masura arestului la domiciliu pentru inca 30 de zile, acuzat fiind de mai multe fapte penale.