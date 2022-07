Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca in urma cu ceva vreme Iulia Salagean a marturisit ca iși dorește sa devina mama din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi a dezvaluit din ce motiv vrea sa faca acest pas important cat mai curand.

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- In exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, pe Antena Stars, Ana și Monica Odagiu au vorbit despre experiența de la Te cunosc de undeva. Ce au marturisit cele doua surori despre participarea in cadrul show-ului.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deniz Brizo a marturisit cum a aflat ca fostul ei soț a inșelat-o. Ce a dezvaluit artista, mai ales pentru ca acum formeaza din nou un cuplu cu partenerul ei. Bruneta a ținut sa precizeze ca timp de șase luni nu a putut trece peste cele intamplate.

- Alexandra Stan și fostul ei soț, Emanuel Necatu s-au casatorit dupa doar doua luni de relație, iar aceștia au divorțat la doar cinci luni de la marele eveniment. Cantareața susține ca s-a grabit in privința casniciei, motiv pentru care a decis sa se separe de fostul ei partener. Artista a marturisit…

- In presa s-a speculat ca Gabi Badalau i-ar fi achiziționat Bianca Dragușanu un apartament de sute de mii de euro in Dubai. Frumoasa blondina a dat carțile pe fața și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a achiziționat singura locuința de lux din Dubai, iar afaceristul ar fi aflat din…

- Alex Bodi a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre fostele lui relații, dar și despre ultima cu make-up artist-ul cu care a stat mai bine de jumatate de an. Iata ce a avut de spus afaceristul despre femeia din viața lui și cum s-a comportat pe timpul relației!

- Gabi Badalau e implicat intr-un nou scandal, de aceasta data dupa petrecerea de burlaci organizata de Florin Salam. Contactata de catre reporterii Antena Stars, dupa toate cele intamplate, Claudia Patrașcanu a avut o reacție dura. Ce a transmis vedeta.