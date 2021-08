Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu s-a desparțit de Oana Marica ca deja Alex Bodi lasa multe semne de intrebare. Oare afaceristul are o noua cucerire sau vrea impacarea cu Bunesa? Aceasta a aparut pe bancheta din spate a mașinii cu un buchet de flori.

- Nicolae Badea este de departe unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri, și nu doar atunci cand face bussines, ci și de catre angajații lui. Bogatașul este ajutat la orice pas de șoferul sau de nadejde, care nici nu cracnește atunci cand angajatorul sau are nevoie de el.

- Dupa ce Oana Marica s-a fotografiat in vacanța din Cannes, locul unde e și Alex Bodi, aceasta mai confirma inca o data ca e impreuna cu afaceristul. In timp ce se filma in oglinda, omul de afaceri o ținea de vorba. Ce i-a spus Alex Bodi

- Alex Bodi iubește din nou! Afaceristul și-a luat noua partenera și a dat o fuga la Mamaia pentru a se relaxa. Fostul soț al Biancai Dragușanu este extrem de fericit alaturi de Justyna, iar imaginile vorbesc de la sine. Alex Bodi și-a dus iubita la Mamaia. Cum au aparut cei doi Alex Bodi are o […] The…

- Alex Bodi a dat uitarii tot ce a avut in trecut cu iubitele celebre din Romania și acum și-a gasit fericirea in brațele unei șatene focoase, Justyna. Cei doi au petrecut un weekend de vis pe litoralul romanesc și cand mai toata lumea credea ca deja cei doi formeaza un cuplu, Alex Bodi a dat din casa…

- Veste „bomba” in showbiz-ul romanesc! Dupa ce luna trecuta Alex Bodi a aratat de ce este in stare atunci cand iși pune in practica talentele de cuceritor și a plecat tocmai in Polonia pentru noua lui presupusa iubita, Justyna, ei bine, se pare ca acum s-au inversat rolurile. De aceasta data, focoasa…

- Steliano Filip știe ca indatoririle de parinte sunt mult mai seriose decat cele de vedeta a fotbalului, astfel ca atunci cand se afla impreuna cu fetița lui, uita de toata celebritatea. Și nu doar decebritate uita, ci și de regulile impuse de autoritați, cum ar fi portul maștii de protecție. Iata cum…

- Alex Bodi nu a ieșit de mult timp din arestul la domiciliu, dar fostul iubit al Biancai Dragușanu știe cum sa se bucure de libertate. Afaceristul se rasfața mereu astfel incat cu look-ul sau sa atraga toate privirile.