Stiri pe aceeasi tema

- Eugenia Șerban a postat pe contul ei personal de Instagram mai multe cuvinte despre toți barbații care, la un moment dat, au facut parte din viața ei, pe care i-a iubit, de care s-a desparțit sau care au ales sa plece din viața ei din inițiativa lor. In direct, la Antena Stars, Eugenia Șerban a dat…

- Alex Bodi a avut o reacție furibunda la adresa Biancai Iordache, cea cu care a fost in tatonari o perioada, dar a caror relație se pare ca s-a cam terminat. Ei bine, dupa ce i-a adresat mai multe cuvinte dure la Antena Stars, Bianca Iordache a dat de ințeles pe Instagram ca ea ar fi fost cea care a…

- Bianca Iordache da carțile pe fața despre relația cu Alex Bodi, dupa ce afaceristul a confirmat desparțirea. In direct la Showbiz Report, de la Antena Stars, focoasa șatena a precizat ca intre ea și milionar a fost o simpla relație de ”prietenie” și nimic mai mult, dar mai ales, a spus ca ”așa mai fac…

- Pepe a fost surprins pentru prima data alaturi de noua femeie din viața lui. Cei doi au petrecut ziua de sambata alaturi de prieteni, la o terasa din București. In urma cu cateva zile, Pepe a recunoscut ca se vede cu o femeie la patru luni de la divorțul de Raluca Pascu, mama fetițelor lui. A spus ca…

- Alex Bodi i-a facut cea mai frumoasa declarație de dragoste cele mai importante femei din viața sa. Direct pe contul sau de Instagram, celebrul om de afacerist i-a spus mamei sale cat de mult o iubește. Fanii au fost imediat impresionați de reacția fostului soț al Biancai Dragușanu și au inroșit butonul…

- Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, in mediul online, Oana a publicat o imagine cu un buchet de flori primit de la Marius. Se impaca Oana Roman…

- Dupa ce gurile rele au declarat ca Alex Bodi ar fi sunat-o pe Bianca Dragușanu cu numar ascuns, in miez de noapte, afaceristul a oferit primele declarații la Antena Stars, vis-a-vis de acuzațiile care i s-au adus. Fostul soț al blondinei a declarat ca nu el a fost cel care a sunat-o, precizand ca nu…

- Alex Bodi, mai sincer ca niciodata, in cadrul unui interviu excluvis pentru Antena Stars. Celebrul afacerist a spus cine este, de fapt, noua femeie din viața lui. Fostul soț al Biancai Dragușanu a dezvaluit ca iși mai dorește copii și a marturisit cum le raspunde celor care ii vor raul.