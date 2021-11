Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru soțul Oanei Zavoranu, dar totodata și pentru vedeta noastra. Aceasta l-a luat prin surprindere inca de dimineața pe Alex Ashraf, dupa ce i-a compus un frumos mesaj de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Querida nu s-a sfiit și a marturisit in fața tuturor…

- Ea are 48 de ani, iar el tocmai ce a implinit 34 de ani! Diferența de varsta nu a fost un obstacol in calea poveștii de dragoste dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf. Acum, cu ocazia aniversarii lui, vedeta i-a transmis un mesaj special, inca o data și-a marturisit public iubirea pentru el. Ziua de 31…

- Un scandal de proporții se anunța in statul bosniac, Republica Srpska. „Pacienților Covid li s-ar fi administrat gaze industriale în loc de oxigen medical, în cel puțin doua clinici”, potrivit Tagespiegel.de. „Gazul industrial este folosit pentru sudura. În…

- Un barbat din Costești a ajuns in arestul IPJ, acuzat de talharie, dupa ce l-a agresat cu o coasa pe proprietarul unui teren de pe care individul a incercat sa fure porumb. „In seara de 1 octombrie a.c., in jurul orei 18.30, politistii de la Sectia de politie rurala Costesti au fost sa sesizati de…

- In noaptea de 26/27 septembrie 2021, in timp ce se afla la o petrecere organizata intr-un local public din comuna Lupșa, fiind sub influența bauturilor alcoolice, ar fi avut discuții contradictorii cu un barbat, caruia i-ar fi adresat injurii și amenințari și pe care l-ar fi agresat. Ulterior, ar fi…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți de 4 ani și sunt mai fericiți ca niciodata. Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora cei doi nu s-ar mai ințelege și ar fi pe punctul de a se desparți. Vedeta a transmis insa pe rețelele de socializare ca are o... The post Oana Zavoranu, reacție…

- Oana Zavoranu rupe tacerea, dupa ce in ultima perioada s-a speculat ca ar divorța de soțul ei, Alex Ashraf. Vedeta a rabufnit și a decis sa puna punct tuturor zvonurilor legate de casnicia ei. Recent, au aparut mai multe zvonuri legate de casnicia Oanei Zavoranu cu Alex Ashraf. Dupa ce s-a spus ca lucrurile…

- Mihaela Radulescu a facut un gest extrem pentru fiul ei, ceva ce i-a lasat pe toți fanii ei cu gura cascata. Cum a ajuns Ayan la o clinica de dezintoxicare. Motivul mamei sale este unul incredibil. Mihaela Radulescu și-a dus fiul la o clinica de dezintoxicare Celebra Mihaela Radulescu nu mai are nevoie…