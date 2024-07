Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au scapat de faliment, dupa ce instanța a respins, recent, solicitarea facuta de o banca și de un barbat care incearca sa recupereze niște bani datorați de firma vedetelor.

- Oana Zavoranu iși calca pe orgoliu și cere ajutor financiar pentru proiectele sale cinematografice. Actrița a dat mai multe detalii despre ceea ce vrea sa faca in viitorul apropiat.Oana Zavoranu a facut un pas surprinzator și și-a calcat pe orgoliu, cerand ajutor financiar pentru a pune bazele unor…

- Nu mult a trecut de cand s-a intors de pe Muntele Ahtos, caci a și trecut la vechile obiceiuri din pandemie! Fostul iubit al Biancai Dragușanu a revenit la vechile pasiuni din pandemie și a ieșit in club cu mai multe femei! Distracția a fost pe masura, mesele au fost pline, iar apoi petrecerea s-a mutat…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Suntem in „vinerea alegerilor”, ziua in care nehotarații inca dau cu banul ca sa se decida pe cine vor pune ștampila duminica. Doar ca noi nu ne amestecam in politica.

- Au fost scene violente luni, 21 mai, in plenul Camerei Deputatilor. Deputatii Florin Roman si Dan Vilceanu, ambii fosti ministri PNL, au avut un schimb dur de replici, chiar s ar fi lovit, noteaza Stiri pe Surse.Potrivit surselor din plen, primul schimb de replici ar fi avut loc zona grupului PNL din…

- Oana Zavoranu a ajuns, din nou, la Curtea de Apel București! A venit insoțita de Alex Ashraf și au plecat amandoi cu zambetul pe buze! Iata ce mesaj a transmis bruneta, dupa ce a fost informata ca partea civila din dosarul in care este implicata a devenit inculpat.

- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP. Doua…

- Oana Zavoranu și-a petrecut anul acesta Paștele in Maramureș. A vizitat nordul țarii și s-a declarat impresionata de oamenii pe care i-a intalnit acolo, de peisaje, dar și de tradiții. Spre deosebire de alți ani cand statea acasa alaturi de soțul ei, Oana Zavoranu a decis sa petreaca acum intr-un loc…