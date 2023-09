Stiri pe aceeasi tema

- Este capat de drum pentru celebrul cuplu! Oana Zavoranu a divorțat de Alex Ashraf. Vedeta a rupt tacerea despre desparțire. Primele declarații ale brunetei. Oana Zavoranu a divorțat Și-au fost impreuna, la bine și la greu, insa nu au fost feriți de scandaluri și zvonuri legate de infidelitate. Dupa…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Alex Ashraf a facut primele declarații dupa ce site-ul Spynews a scris ca acesta a divorțat de Oana Zavoranu și ca deja s-a mutat la amanta. In urma cu fix o luna, vedeta ii declara public iubirea soțului, intr-o postare pe Instagram. „Cand dragostea este adevarata, nu exista nimic sa o poata invinge”.…

- Sandra Izbașa și soțul ei, Razvan Banica, adora sa iși petreaca timpul impreuna. Imaginile cu cei doi indragostiți surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine. Sunt dovada clara ca cei doi soți se simt cel mai bine atunci cand sunt unul langa…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf par sa fie mai fericiți ca niciodata, iar problemele din cuplu, despre care s-a tot vorbit in trecut, par ca au fost date uitarii. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, moment in care vedeta a postat un mesaj emoționant.

- Toti credeau ca au divortat, insa acum s-a aflat adevarul. Cum au fost surprinsi Oana Zavoranu si Alex Ashraf pe strada. Cei doi au trecut prin tensiuni mari, insa au rezistat și merg impreuna pe același drum. Ce mesaj a lansat Oana Zavoranu. Se desparte Oana Zavoranu de Alex Ashraf? Mesajul vedetei…

- Alex Ashraf și Oana Zavoranu par sa fie mai fericiți ca niciodata, dupa ce s-a zvonit ca nu ar mai forma un cuplu. Cei doi s-au afișat, din nou, impreuna și și-au facut reciproc declarații de dragoste.