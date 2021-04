Alex, alergător profesionist, a fost ucis de urs la Azuga Un barbat de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat, luni seara, de echipele de cautare, primele indicii aratand ca acesta ar fi fost atacat de un urs, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Politiei orasului Azuga au fost sesizati, luni dimineata, de tatal victimei cu privire la faptul ca barbatul a plecat duminica sa alerge si nu a mai revenit la domiciliu. In urma actiunilor de cautare la care au participat zeci de forte, inclusiv caini de urma, trupul neinsufletit al persoanei… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat, luni seara, de echipele de cautare, primele indicii aratand ca acesta ar fi fost atacat de un ursPotrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Politiei orasului…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat dat disparut de catre familie a fost gasit, in zona Limbașelu din Azuga, județul Prahova. Se pare ca ar fi fost atacat de un urs. Barbatul, un sportiv de 39 de ani, care a plecat la antrenament, nu s-a mai intors acasa. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Azuga…

- Un barbat in varsta de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat luni seara de echipele de cautare din Azuga. Primele indicii arata ca omul ar fi fost atacat de un urs, informeaza Agerpres . Tatal victimei a sesizat luni dimineața polițiștii orașului…

- Un barbat de 39 de ani care a plecat, duminica, sa alerge si nu s-a mai intors acasa a fost gasit decedat, luni seara, de echipele de cautare. Primele indicii arata ca acesta ar fi fost atacat de un urs, informeaza IPJ Prahova.

- Din nefericire, barbatul din Azuga dat disparut a fost gasit fara viața, in aceasta seara, in zona Limbaselu. Crivaț Alexandru-Cornel, in varsta de 39 de ani, era cautat inclusiv de poliție, dupa ce ieri a plecat sa alerge și nu s-a mai intors, Gazeta de Prahova publicand acest anunț. Din primele cercetari,…

- Libertatea a scris astazi despre cazul unui tanar de 28 de ani din Palanca, Bacau, despre care persoanele care il ingrijesc acuza ca a fost batut de șeful de post din comuna in sediul Poliției dupa ce ar fi furat o patura de fan. El și-a scos certificat medico-legal in care se arata ca a fost lovit…

- Senatoarea AUR, Diana Șoșoaca nu este de acord cu decizia pe care familia actorului Bogdan Stanoevici a luat-o dupa moartea acestuia. Apropiații actorului au decis ca trupul neinsuflețit sa fie incinerat. Diana Șoșoaca, mutare de ultima ora inaintea incinerarii lui Bogdan Stanoevici Dupa ce familia…

- Poliția sectorului Rașcani a fost alertata joi, in jurul orei 20:00, de catre un barbat care a anunțat ca a gasit trupul neinsuflețit al nou-nascutului in parcul Ciocana, de pe strada Mihail Sadoveanu.La fața locului s-a deplasat grupa operativa a inspectoratului, procurorul de serviciu și un medic…