- Editia „Asia Express”, din sezonul 3, difuzata miercuri, 15 aprilie, s-a impus ca lider detasat de piata, pe toate categoriile de public si a doborat recordul de audienta la nivelul ratingului, pe toate targeturile, precum si al cotei de piata, pe publicul din mediul urban.

- Editia „Asia Express”, sezonul 3, difuzata aseara, la Antena 1, a stabilit un nou record de audiența la nivelul categoriei divertisment – reality show, fiind cel mai bun produs de acest timp din Romania.

- Etapa semifinala a celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Comorilor se apropie de final, iar cursa pentru marele premiu oferit in Taipei devine tot mai stransa. In editia difuzata aseara la Antena 1,...

- Duminica seara concurentii din Asia Express au luat startul in etapa semifinala a competitiei de la Antena 1. Pornite in cautarea de monede ce le pot asigura un loc in finala, cele 4 echipe au avut de carat...

- La un singur pas de a ajunge in semifinalele Asia Express- Drumul Comorilor, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au parasit competitia celui mai dur reality-show, dupa o cursa pentru ultima șansa plina de adrenalina, in Taiwan.

- Cel mai dur reality-show a continuat aseara pe Antena 1 cu un traseu plin de adrenalina, in prima etapa din Taiwan. Editia difuzata marți, 7 aprilie, s-a impus ca lider detasat de piata si a inregistrat un nou record de audienta, obtinand cele mai mari cifre din toate cele trei sezoane la nivelul cotei…

- Trei echipe au spus marți seara ”ultima șansa”, luptand in cursa ultimatum de la finalul etapei cu numarul șase Asia Express- Drumul Comorilor. Dupa o zi care i-a provocat din toate punctele de vedere, Maria Buza și Lia Bugnar au fost ultimele ajunse la punctul de control, iar locul lor in joc a depins…

- In ediția de duminica seara, 8 martie, Irinel Columbeanu aintrat in competiția Asia Express, alaturi de Alex Abagiu și Radu, dupa ceaceștia s-au ales cu un „handicap”.In etapa precendenta, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț aufost la un pas de eliminare, iar acum, in cea de-a patra etapa, cei doi au avutun…