Cea de-a doua ediție Asia Express, difuzata duminica seara,a adus situații complicate pentru concurenții intrați in cursa. Alex Abagiu s-aaccidentat grav, iar la un moment dat a izbucnit in lacrimi din cauza durerii. Totul s-a intamplat cand era pe punctul de a ajunge laGina Pistol, care ii astepta intr-unul din frumoasele turnuri din Filipine.Dupa ce a urcat mai bine de 200 de scari, Abagiu s-a impiedicat si a cazut, lovindu-se puternic la cap. „Mintea imi spunea: Daca nu te tii, o sa cazi".„Mi-am spart fata. Am dat cu capul de pamant. Picioarele mi s-au taiat, mi-au fugit de tot de sub mine.…