Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 20 MAI. Catalin Cazacu a fost eliminat din competitie, duminica seara. In cursa pentru marele premiu au mai ramas “faimosul” Vladimir Draghia si “razboinicii” Roxana, Ionut, Alex si Stefan. Castigatorul va fi ales miercuri, 23 mai. EXATLON 20 MAI. Catalin Cazacu a fost eliminat din competitie…

- CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Fanii concursului Exatlon și-au ales concurenții preferați și așteapta nerabdatori sa afle cine va fi cel mai rezistent participant care va intra in posesia marelui premiu. Reality Show-ul este deja difuzat de mai bine de patru luni, iar echipele „Faimoșilor",…

- Exatlon Romania. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, a dezvaluit ca indepartarea concurenților de familiile lor ii face irascibili și ii ințelege. Cu atat mai mult cu cat se apropie finalul competiției. Fostul jurnalist și comentator tv și-a adus, de altfel, familia…

- Concursul-fenomen Exatlon se apropie de final! Emoții mari pentru cei opt concurenți ramași in concurs, dar și multa onboseala acumulata de-a lungul acestor luni petrecute in Republica Dominicana. Ștefan de la Razboinici pare sa fie macinat de ganduri. Razboinicul a avut un vis, imediat dupa ce telespectatorii…

- Exatlon Romania. Echipa ”Razboinicii” are un campion la skandenberg! Avesta a caștigat o competiție peste granițele țarii, pe cand era junior. Se intampla in urma cu șapte ani. Este vorba de Ștefan, de la echipa Razboinicilor, care s-a impus la o competiție din Bulgaria, unde au participat mulți junior.…

- EXATLON 4 APRILIE. Echipa razboinicilor a mai pierdut un coechipier. Alina a parasit competitia Exatlon, dupa votul publicului. (CITEȘTE ȘI: BOMBA IN SHOWBIZ! AM AFLAT DE CINE E INDRAGOSTIT GIANI KIRIȚA!) EXATLON 4 APRILIE. Echipa razboinicilor are acum doar patru membri, dupa ce, in urma voturilor…

- Ștefan, Alina și Roxana, propuși spre eliminare la Exatlon, in ediția de marți, 3 aprilie. Fostele concurente din echipa Razboinicilor, Mariana și Anca au comentat situația și au facut declarații neașteptate. “Stefan este eliminat si este unul dintre nominalizati”, a spus Cosmin Cernat, dupa ce Razboinicul…

- Exatlon, show-ul sportiv preferat de milioane de romani, a starnit diverse comentarii si in mediul online. Fanii concursului Exatlon au diverse simpatii si antipatii, iar acest lucru se vede cel mai bine in grupurile de sustinere ale show-ului sportiv. Acestia isi dau cu parerea in legatura cu…